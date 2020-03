Churrascaria Schlichting disponibiliza marmitas com churrasco e serviço de delivery

A mais tradicional churrascaria de São Joaquim muda a forma de atendimento aos seus clientes, valorizando pela saúde de todos. A Churrascaria Schlichting com 35 anos de existência fará marmitas sob encomendas com retirada no balcão e também serviço de delivery com entrega em casa.

O restaurante inicia as atividades no próximo domingo (29), para garantir seu almoço especial com churrasco, é necessário fazer a encomenda antecipada até as 10h30min pelos fones 49 99149- 0247 ou 49 3233 – 1639.

No cardápio maionese, polenta, farofa e carnes, linguicinha, frango, lombo de porco e churrasco. Aproveite e faça seu pedido na melhor churrascaria de São Joaquim. Pagamentos a vista ou no cartão de débito.