Fechamento total da Serra do Rio do Rastro é estendido até sábado dia 17

⚠️⚠️⚠️ FECHAMENTO É ESTENDIDO na Serra do Rio do Rastro.

🚫 A Serra do Rio do Rastro permanecerá fechada ininterruptamente até as 18h deste sábado.

❄️🍃⛈️ Condições de tempo desfavoráveis, com chuvas e ventos fortes, não permitiram que o serviço de remoção de pedras soltas programadas fosse concluída no tempo previsto.

👉🏻 Ao serem detectadas pedras soltas em pontos a até 50m de altura da pista, a Secretaria de Estado da Infraestrutura determinou o fechamento ininterrupto até a conclusão da retirada do material e limpeza da rodovia.

🚘 A medida se faz necessária para a segurança dos motoristas.

👍🏼👍🏼👍🏼A partir das 18h de sábado, o tráfego segue liberado nos horários preestabelecidos, com abertura para visitação aos sábados e domingos.

🚧🚧 As obras de contenção em execução na Serra do Rio do Rastro desde 2020 são a maior ação de engenharia em execução no trecho desde a sua aberta. A previsão é que seja concluída neste segundo semestre de 2021.

✅ São R$ 21 milhões de investimento.