Vinhos VF Rosé, Chardonnay e Joaquim tinto têm mudanças de safra na Villa Francioni

Aromático, leve e fresco. É desta forma que o vinho VF Rosé, da vinícola Villa Francioni, é definido e com a mudança de safra 2020 para 2021 essas características ficam ainda mais evidentes para quem o degustar.

Já o Joaquim tinto, carro chefe dos tintos para a entrada, é um vinho com uma maciez muito interessante e com a cor vermelho rubi intenso, com reflexos violáceos. Tem uma acidez agradável que dá sustentação aos 10 meses de estágio em barrica francesa.

O Chardonnay geralmente é feito com duas safras, mas pelo fato da safra de 2020 ter sido histórica em termos de qualidade – as uvas atingiram um ponto de maturação excelente em todos os aspectos físico-químicos – este novo lote foi elaborado com apenas uma safra.

Os três vinhos da nova safra já estão sendo comercializados.