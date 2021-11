Prefeito consegue liberação de R$ 6 milhões para a Rota dos Cânions em Bom Jardim da Serra

Bom Jardim mais perto de ligar as Serras Gaúchas à Serra Catarinense

Uma janela para o futuro do turismo de Bom Jardim da Serra, a BJ-050 que liga o município catarinense a São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, foi o motivo do encontro do prefeito Pedro Ostetto esta semana, com o ministro do turismo Gilson Machado e o presidente Jair Bolsonaro, em Brasília.

A rodovia denominada Rota dos Cânions, está com as obras paralisadas há oito anos. Ela leva o nome de Rodovia Álvaro José do Amaral e contorna os cânions, parques eólicos, áreas de pomares e pousadas que atraem milhares de visitantes todo ano.

Com o projeto debaixo do braço, o prefeito Pedro Ostetto conseguiu por intermédio do deputado federal Daniel Freitas, da deputada Carmen Zanotto e da bancada parlamentar federal, uma agenda com o ministro do Turismo, Gilson Machado. Mais tarde o prefeito goi recebido no Palacio do Alvorada pelo presidente Jair Bolsonaro. O prefeito solicitou a liberação de R$ 6 milhões que estavam bloqueados em conta para continuidade das obras e recebeu sinal verde do ministro do Turismo.

“Com esta nova injeção de recursos devemos executar cerca de 4 Km. Assim vamos aos poucos caminhando para completar a ligação com São José dos Ausentes”, explicou o prefeito. A BJ-050, tem extensão de 30 Km, dos quais 10 já foram executados. Com o novo aporte de recursos faltará 16 Km para completar a pavimentação.

Ainda esta semana, o prefeito Pedro Ostetto colocará sua equipe em contato com a equipe técnica da Caixa Econômica Federal e Ministério do Turismo para agilizar o descontigenciamento do recurso e ainda este ano licitar a obra para retomada da pavimentação.