Epagri comemora 30 anos em evento em Lages nesta quinta-feira, 11

Nesta quinta-feira, 11, a Estação Experimental e a Gerência Regional da Epagri em Lages realizam evento para comemorar os 30 anos de fundação da Empresa. O encontro, que começa às 14h30min, no auditório das unidades, vai reunir autoridades e lideranças agrícolas da região. Até dezembro a Epagri realiza uma série de atos pelo Estado para marcar os seus 30 anos de fundação, a serem completados em 20 de novembro.

Evento acontece na sede das unidades da Epagri em Lages (Foto: Aires Mariga / Epagri)

O evento inicia às 14h30min com apresentação de vídeo institucional relativo aos 30 anos da Epagri. Em seguida acontece a formação da mesa de autoridades, que vão assistir a apresentações sobre os trabalhos de pesquisa e extensão da Epagri na região. Também serão homenageados funcionários da Epagri que atuam nas duas unidades.

O evento segue com depoimentos de um produtor rural e de um representante do Grupo União do Vime, de Bocaina do Sul. Eles vão relatar a importância do apoio da Epagri em suas atividades.

A programação encerra por volta das 17 horas com plantio simbólico de árvores e uma celebração pela passagem dos 30 anos da Epagri.

30 anos da Epagri

Em 20 de novembro de 1991 o Estado uniu os trabalhos de pesquisa e extensão rural e pesqueira, somando experiências em diferentes áreas e fortalecendo ainda mais o setor. De lá para cá, a Epagri se firmou junto à sociedade como uma empresa confiável e eficiente, sempre ao lado dos catarinenses. Para marcar seus 30 anos a Empresa organizou um calendário comemorativo com eventos que acontecem por toda Santa Catarina até dezembro.

A Epagri está presente em todos os municípios de Santa Catarina, que podem contar com o serviço de pelo menos um extensionista rural. Dispõe de 13 unidades de pesquisa estrategicamente espalhadas pelo Estado a fim de desenvolver tecnologias aplicadas às necessidades dos agricultores de cada região. A estrutura da Empresa conta ainda com 13 Centros de Treinamento, também espalhados pelo território catarinense com o objetivo de capacitar agricultores, técnicos e outros profissionais.

O sucesso de Santa Catarina no agronegócio é um dos reflexos do bom trabalho desenvolvido pela Epagri ao longo de seus 30 anos de história. Em 2020, em plena crise sanitária e econômica, o Estado catarinense alcançou o maior Valor de Produção Agropecuária (VPA) da história: R$40,9 bilhões. No ano passado, a agropecuária catarinense também bateu recorde de participação no valor de exportações do Estado: 70,2%.

Santa Catarina é hoje o maior exportador de suínos e o segundo maior de frangos do país. Somos o maior produtor de cebola, ostra, maçã e carne suína do país; o segundo maior produtor de arroz, carne de frango, palmito, pitaia e pera; terceiro de alho, erva-mate, maracujá e pêssego e quarto de uvas. Tudo isso numa área que ocupa apenas 1,13% do território nacional.

Serviço

O que : evento comemorativos dos 30 anos da Epagri

: evento comemorativos dos 30 anos da Epagri Quando : quinta-feira, 11 de novembro, a partir das 14h30min

: quinta-feira, 11 de novembro, a partir das 14h30min Onde: na sede da Estação Experimental e Gerência Regional da Epagri em Lages (Rua João José Godinho, S/N, Bairro Morro do Posto).

Por Gisele Dias, jornalista, Epagri