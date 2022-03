Decoração de Páscoa 2022 Atrai olhares em Bom Jardim da Serra

A ornamentação de Páscoa tornou-se o centro das atenções em Bom Jardim da Serra e já ganha olhares dos moradores, crianças, papais e turistas que aproveitam a oportunidade para registrar fotos. A Praça da Igreja Matriz recebeu uma decoração especial para celebrar os encantos e a magia da Páscoa. Coelhinhos foram distribuídas pela Praça, bem como coelhos gigantes de todas as cores e estilos, ovos e cenouras foram instalados na praça da Igreja Matriz.

É para reascender no coração de cada um, a Fé, a Esperança e o Amor, pois a páscoa é tempo de ressurgir de prosperar, de trazer de volta os nossos desejos de dias melhores, de um novo tempo, de trazer a tona nossos anseios e desejos de uma vida melhor.

Para a secretaria de Turismo Sandra Vieira Padilha a decoração atrai e envolve os moradores locais, além de ascender o espírito da Páscoa. “É um momento de celebração de vida em família, fraternidade e humildade” Além de deixar a cidade atrativa, a intenção é que os moradores e turistas se sintam tocados por este momento de refletir e fazer renascer sentimentos mais nobres”. Analisa a secretaria.

A decoração de Páscoa ela foi idealizada já o ano passado a gente tá usando alguns materiais do ano passado e adquirimos mais outros materiais, é um trabalho da Secretaria de Turismo de Bom Jardim da Serra com aprovação e apoio total do Prefeito Municipal Pedro Luiz Osttetto.

O objetivo de decorar praça principal da cidade com a páscoa, é trazer primeiro as datas e feriados mais importantes do ano como Páscoa, Natal.

Nós pensamos em que o turista chega na cidade e tem um cenário para fotos, uma visitação maior, mas objetivo maior do Prefeito é trazer uma alegria, cores, animação para os pais possam trazer as crianças na cidade terá mais alegria.

Nós teremos mais uma surpresa para todos no feriado da Páscoa que é um trenzinho que irá rodar pela cidade tanto para crianças e adultos, que cabe 16 pessoas e vai ter fantasias de coelho e será nos dias sexta-feira (15 de abril), sábado de aleluia (16) domingo de Páscoa (17) e segunda-feira (18), esses dias o trenzinho vai ficar na cidade rodando na cidade com as crianças e passeando.

É uma maneira que o morador se sinta muito feliz que esteja orgulhoso de morar na cidade, o segundo onde o visitante tem um cenário bonito para bater fotos já que a gente tem na nossa pesquisa que primeiro em Bom Jardim da Serra o lugar mais visitado é o Mirante da Serra e o segundo lugar mais visitado é a Praça e a Igreja Matriz.