Ex-vereador de Bom Jardim da Serra morre após cair de pinheiro enquanto trabalhava colhendo pinhão

A Câmara de Vereadores de Bom Jardim da Serra cancelou a sessão desta segunda-feira (18) após ter o conhecimento da morte do ex-vereador Amilton Francisco Assunção, de 64 anos, que faleceu após cair de um pinheiro onde trabalhava fazendo a colheita do pinhão no interior do município.

Segundo as informações, repassadas pelo Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada as 13h48min e deslocou até a localidade e Várzea/Altos da Boa Vista para atender um senhor que havia caído de uma araucária. Ao chegar no local, foi encontra a vítima caída de lado, aos cuidados de um conhecido que relatou que o incidente foi ocasionado quando quebrou o galho onde estava apoiado, levando à queda instantânea. A vítima estava inconsciente. Foi alocado em maca rígida e durante o transporte entrou em parada cardiorrespiratória. Os bombeiros ainda tentaram manobras RCP (reanimação cardiopulmonar) durante o deslocamento. Ao chegar no Hospital Municipal o médico plantonista constatou o óbito.

Amilton era muito querido pelo povo de Bom Jardim da Serra e deixará profundas marcas na memória dos amigos e familiares