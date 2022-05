Idosa morre atropelada em Bom Jardim da Serra e motorista foge sem prestar socorro

Uma idosa de 71 anos morreu após ser atropelada em Bom Jardim da Serra, na Serra catarinense, informou a Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Ela foi encontrada sem sinais vitais na manhã deste domingo (8). O motorista fugiu sem prestar socorro.

O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado às 7h. A vítima estava no km 382 da SC-390, na localidade de Rio Porteira, já sem sinais vitais. Pelas primeiras informações dos socorristas, ela tinha um afundamento de crânio e fraturas.

Os bombeiros fizeram a sinalização e o isolamento do local. Não foi encontrado nenhum veículo que pudesse estar envolvido no acidente.

No local do acidente, a PMRv encontrou detritos de um veículo vermelho e marcas de frenagem na pista. Não houve testemunhas do atropelamento ou que pudessem descrever o veículo envolvido.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram chamados. O g1 não conseguiu contato com a Delegacia de Polícia de Bom Jardim da Serra ou com o Instituto Médico Legal (IML) até a última atualização desta reportagem.

Com informações G1