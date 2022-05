Crianças e professoras são resgatadas de creche após rua ficar alagada em SC

Quatro crianças e duas professoras foram resgatadas de uma creche em Braço do Norte, no Sul catarinense, após a rua ficar alagada. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (3). O grupo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar, que retirou todos com a ajuda do caminhão da corporação. Ninguém ficou ferido.

Os bombeiros foram chamados por volta das 9h30. O grupo ficou ilhado no Centro de Educação Infantil (CEI) Nossa Senhora das Graças, no bairro de mesmo nome.

As professoras chamaram os socorristas porque não conseguiram tirar as crianças da creche e tinham medo que a água da rua continuasse subindo por causa das chuvas.

Dessa forma, os bombeiros foram até o local com caminhão e fizeram o resgate. Com o veículo, eles conseguiram levar o grupo até outra creche, em um bairro próximo, porém que fica em um ponto mais alto da cidade.

Durante toda esta terça, cidades catarinenses têm registrado estragos por causa da chuva volumosa. Em Pedras Grandes, também Sul catarinense, uma ponte precisou ser interditada após o rio transbordar. Também houve ocorrências em cidades da Serra, Grande Florianópolis e Oeste.

Fonte: G1