Rodrigo Minotto é homenageado em Bom Jardim da Serra

O deputado Rodrigo Minotto (PDT) recebeu na noite desta segunda-feira (30) uma homenagem do Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra. Durante sessão solene da Câmara de Vereadores em comemoração aos quatro anos de instalação do quartel no município, Minotto foi reconhecido pelos bombeiros militares e comunitários pelo trabalho de parceria com a instituição.

Neste ano, o parlamentar destinou R$ 100 mil para reforma e ampliação da sede dos Bombeiros da cidade. “O deputado tem sido um grande parceiro do Corpo de Bombeiros em todo o Estado, e não foi diferente aqui em Bom Jardim. Quando levei uma demanda do quartel, ele prontamente atendeu e estaremos em breve começando as obras”, destacou o presidente da Câmara, vereador João Cristiano Pereira.

O comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Bom Jardim da Serra, soldado BM Paulo Eduardo Rossi, agradeceu o empenho do deputado para melhorar as condições de trabalho. “O deputado Minotto está sempre presente aqui na nossa corporação, bem como em Bom Jardim da Serra, e quando foi demandado atendeu rapidamente o que precisávamos. Nossa gratidão por todo esforço e por acreditar nos Bombeiros”, comentou Rossi.

Durante sua fala, Minotto destacou os investimentos realizados em Bom Jardim da Serra durante o seu mandato. Foram R$ 120 mil para a compra de um veículo para a Defesa Civil, R$ 200 mil para aquisição de um caminhão caçamba, R$ 67 mil para o esporte, além dos R$ 100 mil para a sede dos Bombeiros.

“São recursos importantes que mudam verdadeiramente a vida da comunidade. Especialmente para o Corpo de Bombeiros, tenho um carinho enorme pelo trabalho da instituição, e venho intermediando demandas como fizemos recentemente em Criciúma, Fraiburgo e Araranguá. A nossa satisfação como parlamentar é poder modificar para melhor a realidade das pessoas, e essa homenagem me enche de orgulho e reafirma que estamos no caminho certo”, pontuou Minotto.

Por Assessoria de Imprensa Deputado Rodrigo Minotto (PDT)