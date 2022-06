Equipe do posto de fiscalização da Cidasc de Bom Jardim da Serra recebe novos equipamentos

A equipe do posto de fiscalização de Bom Jardim da Serra recebeu novos equipamentos nesta quarta-feira. Foram entregues um notebook e um purificador de água, melhorando as condições de trabalho no local. O Departamento Regional de São Joaquim fará entregas semelhantes em outras unidades da Cidasc na região.

Além dos colaboradores do posto, estavam presentes nesta entrega o Gestor Regional, Maykon Cechinel Nunes, o gestor administrativo e financeiro Ivan Carlos Fontanella de Brida, a coordenadora da Defesa Sanitária Animal na regional, Heloisa Alves Melo, e o técnico agropecuário José Vieira Machado.

Fonte: Cidasc