Azul não consegue pouso neste domingo em Correia Pinto

Aeroporto de Correia Pinto não apresentou condições de pouso do Voo da Azul vindo de Campinas neste domingo (5). A aeronave tentou aterrissar até em Curitibanos.

Aqueles que vinham de São Paulo enfrentaram o transtorno do pouso em Florianópolis. Isso por causa da chuva torrencial registrada durante a manhã em Lages e Correia Pinto.

Por orientação de comando, o piloto do voo ainda tentou pousar no aeroporto de Curitibanos (essa informação é da imprensa desse município). O acompanhamento por aplicativo do sobrevoo da aeronave confirma essa insistência (dentro do protocolo de segurança) para avaliar o pouso em Curitibanos. Mas na sequência a aeronave rumou para Florianópolis pela impossibilidade de operação em Correia Pinto.

Embora tenha causado transtornos, à segurança dos seus passageiros e colabores é prioridade.