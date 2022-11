Homem fica ferido após capotamento em Bom Jardim da Serra

Por solicitação do COBOM, o trem do socorro deslocou até a BJ-50, Bairro Altos da Boa Vista / interior de Bom Jardim da Serra para atendimento de um acidente de transito.



Chegando ao local a ocorrência, foi confirmado tradando-se de uma saída de pista seguida de tombamento de um Volkswagen gol com de Bom Jardim da serra. A guarnição ao fazer o dimensionamento da cena, deparou-se com uma vítimas já na parte de fora do veículo aos cuidados de populares.



A vítima estava deitada em decúbito dorsal ao lado da pista de rolamento, lucida, consciente mas um pouco confusa, a mesma relatava dores na região lombar e com ferimento lacerante em membro superior esquerdo (dedos), seus sinais vitais estavam estáveis, foi utilizado colar cervical e imobilizado em maca rígida e conduzida a vítima até o hospital local onde ficou aos cuidados médicos. Logo após a guarnição retornou ao quartel para fase de prontidão.