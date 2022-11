“Comendador Leonel Eder Oliveira” – Esportista recebe a mais alta honraria da cidade de São Joaquim

A Câmara de Vereadores de São Joaquim condecorou, recentemente, o desportista Leonel Eder Oliveira com a comenda Manoel Joaquim Pinto dando a ele o Título de Comendador Leonel Eder de Oliveira, a mais alta honraria da cidade de São Joaquim.

A medalha, o botom personalizado e a Placa da Homenagem foi entregue em uma Sessão Solene na Casa da Cultura com a presença do Prefeito, vereadores e familiares e um emocionante discurso ao qual o Comendador relembrou as pessoas que fizeram parte de sua importante história no desenvolvimento do esporte na cidade da neve.

Leonel Eder Oliveira, nascido em São Joaquim SC em 03/05/1968, filho de Leonel Oliveira Filho e de Soely Costa de Oliveira. Casado com Tatiani Gil Melo Oliveira, desta união nasceram dois filhos, Eduardo Melo Oliveira e Gabriela Melo Oliveira.

Ensino primário e ginásio cursou na E.E.B. São José, em São Joaquim/SC, e o segundo grau cursou técnico agrícola no CEDUP Caetano Costa, em São José do Serrito/SC.

Dividia seu tempo entre atividades agrícolas e o esporte.

Foi através do esporte, como jogador de futsal, residir nas cidades de Rio do Sul/SC e São Ludgero/SC, levando o nome de São Joaquim/SC por meio do esporte.

Hoje com 54 anos dedica-se com exclusividade na atividade agropecuária em sua propriedade na Localidade do Cadete, interior do município de São Joaquim/SC.

CURRÍCULO ESPORTIVO DETALHADO DE LEONEL EDER DE OLIVEIRA

1986-Jogos Abertos de São Joaquim 1° lugar futsal, 1°lugar basquete

– Campeonato Catarinense juvenil 1° lugar (Diocesano Lages )

1987-Jogos Abertos de São Joaquim 1° lugar basquete, 3° lugar futsal

– Campeonato Catarinense juvenil 2° lugar (Diocesano Lages)

1989- Campeonato municipal de futebol de campo 1° lugar

– Artilheiro futebol de campo

– Campeonato Aberto de futsal 1°lugar

1990- Campeonato municipal de campo 3° lugar

– Jogos de inverno 2° lugar futsal

1991- Campeonato de futsal 1° lugar

– Campeonato Citadino futsal Lages 1° lugar

– Torneio entre óticas artilheiro

1992- Campeonato Citadino futsal Lages 1° lugar

– Jogos Abertos Regionais de Santa Catarina 3° lugar futsal

1993- Copa Caminhos da Neve 1° lugar futsal

– Fecoop 1° lugar futsal

– Encontro Gereg/Lages 1° lugar futsal

– Artilheiro futebol suíço

– Jogos Abertos Regionais de Santa Catarina 2° lugar futsal

1994- Campeonato Astrea 1°lugar futebol suíço

– Jogos Abertos de São Joaquim 1°lugar futsal, basquete, voleibol e handebol

– Encontro Gereg/Lages 1° lugar futsal

– Copa Tintorama de futsal LAC 2° lugar

– Jogos Abertos Regionais de Santa Catarina 1° lugar futsal

1995- Jogos Abertos de São Joaquim 1°lugar futsal

-Jogos Abertos de Santa Catarina 3° lugar futsal

1996- Jogos Abertos Regionais de Santa Catarina 1° lugar futsal

1998- Campeonato de Empresas 1° lugar futsal

– Campeonato Quadrangular de futsal 1° lugar

– Jogos Abertos Regionais de Santa Catarina 3° lugar futsal

1999- Campeonato Orleans de Futsal 2° lugar

– Torneio Centenário de futebol suíço clube Astrea 2° lugar

– Campeonato Aberto de Futsal 1° lugar

– Artilheiro Campeonato Aberto de Futsal

2000- Campeonato Futebol de Campo 2° lugar

– Campeonato futsal Empresas, Comércio , órgãos Públicos 2° lugar

– Artilheiro Campeonato futsal Empresas , comércio, órgãos públicos

2001- Copa Summer de futsal 1° lugar ( Urubici)

2002- Copa da Amizade de Futsal 1° lugar ( Urubici)

– Campeonato de Empresas e Órgãos Publicos 1° lugar futsal

– Artilheiro Campeonato de Empresas e Órgãos Públicos

2005- Jetasc 1° lugar futsal

– Campeonato Municipal 1° lugar futsal ( Urubici )

2007- Jetasc 3° lugar futsal

– Taça Zeca de Futsal 1° lugar sênior( Urubici)

2008- Copa Master de futsal 1° lugar

– Primeira divisão de futsal 1° lugar

– Campeonato de torcidas de futsal 2° lugar

2013- Taça Lages futsal de Verão 2° lugar veterano

2018- 1° copa Paizão futsal Educandário Santa Isabel 1° lugar (equipe Real Madri).