A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), por volta das 10h, da manhã desta segunda-feira, 20, atendeu uma ocorrência de recuperação de veículo furtado, no km 401.200, da Rodovia SC-390, em Bom Jardim da Serra.

A guarnição foi acionada via Central de Emergência para averiguação de um em caminhão estacionado na beira da rodovia.

No local foi consultada a placa do caminhão VW/23.220, a qual tinha um registro de furto realizado pelo proprietário do caminhão por volta das 9h30.