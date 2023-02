Grandes técnicos do futebol nacional e internacional na atualidade

Conheça uma dica de destaque para os fãs de apostas.

O Futebol é um esporte que exige muito conhecimento tático e raciocínio de seus profissionais. Técnicos que se destacam nesses aspectos geralmente conseguem conquistar grandes resultados e títulos. Neste texto, vamos falar sobre alguns dos grandes técnicos da atualidade.

Pep Guardiola

Guardiola liderou o Barcelona na era mais vitoriosa da equipe e esteve à frente de um elenco de ouro, formado entre outros nomes por Lionel Messi, Xavi e Iniesta.

Quando saiu da Espanha, ele assumiu o comando de outro time de peso do futebol mundial, o Bayern de Munique. No período em que foi técnico do clube alemão, também conquistou vários títulos, entre eles três taças da Bundesliga, em três temporadas seguidas.

Atualmente, Guardiola é o técnico do Manchester City e uma das grandes apostas da equipe na busca pela taça inédita da Champions League. Enquanto isso, ele já soma grandes conquistas com o clube, como 4 títulos da Premier League.

Jurgen Klopp

Klopp comandou o Borussia Dortmund em um momento de destaque do clube, coordenando jogadores de uma nova geração promissora e conquistando grandes títulos, como duas taças seguidas da Bundesliga (2010/2011 e 2011/2012).

No seu desafio seguinte, ele assumiu o comando do Liverpool e trouxe novos ares para a equipe inglesa. Sob sua liderança em campo, o clube venceu uma Premier League (2019/2020), uma Copa da Inglaterra (2021/2022) e uma Liga dos Campeões (2018/2019), além de outros títulos.

Carlo Ancelotti

Ancelotti é um profissional que já comandou várias equipes de destaque do futebol europeu, como o Paris Saint-Germain, o Chelsea e o Milan. Atualmente, ele está em sua segunda passagem no Real Madrid.

Na última temporada, ele conquistou mais uma Champions League com o clube merengue e um Campeonato Espanhol.

Abel Ferreira

O técnico portugues Abel Ferreira trouxe muitas alegrias para os torcedores do Palmeiras desde a sua chegada a equipe paulista. Entre os vários títulos de destaque que o profissional conquistou com o “Verdão”, estiveram um Campeonato Brasileiro (2022) e duas Copas Libertadores (2020 e 2021)

