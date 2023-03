Saída de pista na Rodovia SC 390, em Bom Jardim da Serra-SC; condutor escapou ileso

A Polícia Militar Rodoviária atendeu um sinistro de trânsito sem vítima, na Rodovia SC 390, KM 380, 300 no município de Bom Jardim da Serra-SC.

O acidente ocorreu por volta das 08h50min do dia 20/03/2023. Trata-se de uma saída de pista, envolvendo o veículo FIAT/PALIO FIRE, emplacado em Urubici/SC, o qual era conduzido por um masculino de 22 anos, segundo o relato do condutor ele atingiu um catadióptrico (tachão refletivo) vindo a perder o controle do veículo saindo de pista.

Nesse acidente:

O condutor não sofreu lesões. O condutor foi submetido ao teste de Etilômetro, resultando em 0,00 mg/l.

Fonte: 21º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra-SC.