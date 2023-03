Caminhão fica destruído após bater em fiação e provocar incêndio na Serra Catarinense

Um caminhão ficou destruído em um incêndio ao bater na fiação da Rua Nereu de Souza Pires, no centro de Rio Rufino, na Serra Catarinense. O acidente ocorreu por volta das 13h57min de sábado (18). O condutor do veículo, de 39 anos, não teve ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão estava carregado de vime e capim quando, devido a altura da carga, teve contato com a fiação da rede elétrica e o ocasionou o incêndio. Os bombeiros utilizaram cerca de 500 litros de água para extinguir as chamas do veículo e da vegetação que estava próxima.