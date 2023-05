Acidente grave entre duas motos deixa 3 pessoas feridas em Bom Jardim da Serra

Três pessoas ficaram feridas após grave acidente registrado neste sábado, 20, na SC-390, bairro Mantiqueira, em Bom Jardim da Serra.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão foi frontal. Quando a guarnição chegou ao local, se deparou com duas vitimas sobre a pista de rolamento e outra caída numa ribanceira de aproximadamente 3 metros de altura.

A guarnição avaliou a cena, gerenciou os riscos e sinalizou o local. Feita a abordagem das vitimas, a primeira delas, um homem, de 55 anos, estava sendo atendido por populares e uma enfermeira que passava pelo local, que relatou que ele tinha entrado em parada cardiorrespiratória. Eles tinham iniciado os procedimento de RCP. O homem foi colocada em maca rígida e continuado os procedimentos de RCP dentro da viatura.

A segunda vitima, um jovem 20 anos, foi projetado para fora da pista com o impacto. Foram desobstruídas as vias aéreas e alocado em maca rígida. Ele foi conduzido para o Asu-469 e iniciado aspiração mecânica.

A terceira vitima, uma mulher de 47 anos, estava consciente e orientada. Ele foi deixada aos cuidado de seus amigos até o retorno do Asu-469 que precisou levar a primeira e segunda vitima que estavam em estado critico.

A equipe do Samu se deslocou para dar apoio para equipe médica do hospital municipal Américo Caetano do Amaral, em Bom Jardim da Serra. Asu-469 conduziu a mulher para o hospital municipal deixando a cena aos cuidados da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que encontrava-se no local.

O helicóptero Águia da Policia Militar também foi acionado para participar do resgate.