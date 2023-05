INSS libera consulta ao valor do 13º salário a partir deste domingo; veja calendário

Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão conferir o valor da primeira parcela do 13º salário a partir de domingo (21). A consulta estará disponível por meio do site ou aplicativo Meu INSS. Para entrar, é preciso apenas informar CPF e senha cadastrados.

O abono salarial é pago, geralmente, no segundo semestre de cada ano, sendo a primeira parcela em agosto e a segunda, em novembro. Neste ano, o governo antecipou a distribuição dos valores, que serão depositados nas contas dos beneficiados entre os meses maio e em junho, conforme o calendário habitual do INSS.

Têm direito ao 13º salário os segurados e dependentes da Previdência Social que, durante o ano de 2023, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Segundo o governo, o abono deverá beneficiar 30 milhões de brasileiros, totalizando R$ 62,6 bilhões.

Confira as datas de pagamento

O repasse será pago em duas parcelas, sendo uma a partir de maio e a outra a partir de junho. Há um calendário para quem recebe até um salário mínimo e outro para quem recebe mais.

13º do INSS: calendário para quem recebe até um salário mínimo

Final do NIS 1 (1ª parcela: 25 de maio; 2ª parcela: 26 de junho);

Final do NIS 2 (1ª parcela: 26 de maio; 2ª parcela: 27 de junho);

Final do NIS 3 (1ª parcela: 29 de maio; 2ª parcela: 28 de junho);

Final do NIS 4 (1ª parcela: 30 de maio; 2ª parcela: 29 de junho);

Final do NIS 5 (1ª parcela: 31 de maio; 2ª parcela: 30 de junho);

Final do NIS 6 (1ª parcela: 1 de junho; 2ª parcela: 3 de julho);

Final do NIS 7 (1ª parcela: 2 de junho; 2ª parcela: 4 de julho);

Final do NIS 8 (1ª parcela: 5 de junho; 2ª parcela: 5 de julho);

Final do NIS 9 (1ª parcela: 6 de junho; 2ª parcela: 6 de julho);

Final do NIS 0 (1ª parcela: 7 de junho; 2ª parcela: 7 de julho).

13º do INSS: calendário para quem recebe acima de um salário mínimo