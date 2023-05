Equipe do Águia 04 transporta paciente de Bom Jardim da Serra para Lages após grave acidente de moto

A equipe do Águia 04 foi acionada pela regulação médica do SAMU para auxiliar no transporte aeromédico de paciente envolvido em um grave acidente com motocicleta.

O paciente foi transportado de Bom Jardim da Serra para São Joaquim para avaliação e, posteriormente, para o centro de referência, em Lages, sendo acompanhado a todo instante pela equipe médica do SAMU.

Com o Águia 04, as equipes médicas das Unidades Avançadas do SAMU de São Joaquim e Lages prestaram todo suporte para um transporte seguro, ágil e eficiente.

Juntos, salvando vidas.

“BAPM, asas da PMSC”