Casa desaba e outras seis são interditadas em Bom Jardim da Serra após deslizamento de terra

A Defesa Civil municipal na cidade de Bom Jardim da Serra, Santa Catarina está atuando com alguns problemas após as chuvas na região. Uma residência acabou sendo destruída após um deslizamento de terra causado pela erosão em um morro adjacente.

Duas máquinas pesadas já haviam sido mobilizadas para escorar a casa, mas uma parte significativa da residência já havia sido destruída pelo deslizamento. A Defesa Civil determinou que a casa estava condenada e deveria ser demolida, juntamente com uma garagem de outra residência próxima.

Além disso, outras seis casas da vizinhança também foram interditadas, uma vez que apresentavam riscos de desmoronamento. A equipe do Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil municipal trabalharam em conjunto para coordenar as operações de evacuação e segurança.

Além das tarefas de resgate e demolição, a equipe também teve que enfrentar outro desafio iminente. Um grande eucalipto, ameaçando a rede elétrica e outras residências, precisou ser derrubado com urgência para evitar danos adicionais. Essa ação foi executada com sucesso pelos bombeiros, assegurando a segurança dos moradores e da infraestrutura.

A coordenação e gerenciamento dessa operação de alto risco ficaram sob a responsabilidade do Coordenador da Defesa Civil Municipal, em colaboração com a Polícia Militar. A ação conjunta de todas as equipes envolvidas foi essencial para evitar tragédias maiores e garantir a segurança da comunidade de Bom Jardim da Serra.