Prefeito de São Joaquim e Defesa Civil vistoriam a Ponte das Goiabeiras após Cheia do Rio Pelotas

São Joaquim, 13 de Outubro de 2023 – O Prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, juntamente com o Secretário de Planejamento, Cesário Flores, e a Defesa Civil, realizaram uma vistoria na nova Ponte das Goiabeiras, uma estrutura de mais de 6 metros de altura que recentemente sofreu danos considerados leves devido à cheia histórica do Rio Pelotas.

A ponte, que foi concluída recentemente, teve seu alambrado e muretas de proteção danificados quando o rio Pelotas cruzou por cima de sua estrutura durante a enchente. Embora algumas pessoas tenham se arriscado a passar pela ponte nessas condições, o trecho ainda não foi oficialmente liberado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. A ponte ainda requer alguns reparos, mas a boa notícia é que sua estrutura principal permaneceu intacta diante da maior cheia das últimas décadas.

O prefeito Giovani Nunes visitou a ponte e gravou um vídeo, onde afirmou: “Sexta-feira 13, Ponte das Goiabeiras, Rio Pelotas. Ainda se encontra com muita água, muito volume. Mas nossa Ponte das Goiabeiras, graças a Deus, teve sua estrutura intacta, apenas com avarias já mencionadas”. O prefeito enfatizou a importância da ponte, que é resultado de uma parceria entre o município de São Joaquim e o governo do Estado de Santa Catarina. Ele também mencionou que a Defesa Civil estava no local para sinalizar as partes de alambrado que foram danificadas pela enchente.

O Prefeito Nunes expressou sua confiança na segurança e durabilidade da ponte, afirmando que ela contribuirá para o desenvolvimento de São Joaquim por muitos anos, fortalecendo os laços entre São Joaquim, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. A recuperação e manutenção da Ponte das Goiabeiras continuam sendo prioridades para as autoridades locais, garantindo um tráfego seguro e eficiente para a comunidade.