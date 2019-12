Carro pega fogo na subida da Serra do Rio do Rastro

A Polícia Militar Rodoviária de Bom Jardim da Serra informou sobre um sinistro ocorrido da Serra do Rio do Rastro na manhã desta segunda-feira (30), por volta das 10h, quando um Citroen C4, com placas do Mato Grosso começou a pegar fogo enquanto subia a Serra.

De acordo com as informações, haviam 03 passageiros no veículo, mas ninguém ficou ferido.

Também não houve a necessidade de interdição da Serra, porque o veículo estava em uma área de escape que também é um ponto turístico da Serra conhecido como o “Monumento dos Tropeiros.”

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas não tinha muito o que fazer, já que o fogo consumiu rapidamente toda a estrutura interna e externa do veículo.

Veja o vídeo do Momento do incêndio:

Imagens Redes Sociais: