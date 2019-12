Aberta a temporada de verão da piscina do Clube Astréa em São Joaquim

O espaço é destinado para sócios do Clube Astréa, é o ponto de encontro dos associados durante as férias. A estrutura é organizada pela equipe da sede e surpreende quem visita o local, conta também com guarda vidas. Para ter acesso a piscina os usuários devem ter realizado os exames médicos exigidos.

Todos os anos centenas de pessoas participam da temporada, a sede campestre tem ainda outros divertimentos, campo de futebol suíço e quadra de areia. A diretoria do clube está preparando novidades para o verão.

Dentre as novidades está a 1ª Edição da Feijoada do Astréa, o evento ocorre em 08 de fevereiro com as atrações, Plano B, Malbec Trio, João Victor e Reneu e Luan Silva. Para mais informações entrar em contato com a diretoria ou diretamente na secretaria do clube.