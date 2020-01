Caminhão julieta com carga de papel pega fogo na SC-470

O Batalhão de bombeiros Militar foram acionados no início da manhã desta segunda (20), após um incêndio atingir um caminhão na BR-470 no Município de Pouso redondo.

O veículo atingido era um caminhão Iveco, placas de Lontras-SC. O condutor, de 31 anos, já estava fora do veículo e nada sofreu.

Segundo informações, o fogo começou pelo motor do caminhão e foi se alastrando para dentro da cabine e em seguida para a carroceria. O caminhão transportava uma grande quantidade de papel em duas carrocerias.

Foi realizado ataques com 3 linhas de mangueiras de 1,5 e posteriormente utilizado espuma (lge) para combater o combustível (diesel) que estava se alastrava rapidamente do tanque do caminhão.

Com o combate das equipes foi salvo a metade da carga do caminhão que estava na segunda carroceria. No total foi utilizado 46000 litros de água e 45 de lge.

Além do apoio da guarnição de trombudo central com o abrt 16, também compareceram no local, dois caminhões pipa do município e uma máquina escavadeira para a retirada do material e do caminhão.

Com informações do Corpo de Bombeiros