Dica importante da Ótica Porto de São Joaquim: Como funciona os óculos de sol

Se lá fora o dia estiver claro e límpido, talvez você pegue instintivamente seus óculos de sol quando for sair. Provavelmente você faz isso sem pensar muito. E quando vai comprar óculos de sol, seja em qualquer loja de descontos, seja em shoppings centers, fica, imediatamente, impressionado pela imensa variedade a sua disposição. Por exemplo, há diferenças entre óculos de sol coloridos, reflexivos, fotocromáticos e polarizados.

Há realmente alguma diferença?

Um par de óculos de sol parece tão simples, são duas peças de vidro ou plástico colorido colocadas em algum tipo de armação de plástico ou metal. Dá para ser mais direto que isso? No fim das contas há muitas coisas diferentes que você pode fazer com duas peças de vidro e essas coisas têm um grande efeito sobre você quando usa as lentes. Conforme você vê neste artigo, há realmente uma diferença entre os vários óculos de sol.

Há quatro coisas que um bom par de óculos de sol deve fazer por você:

Proporcionar proteção contra os raios ultravioleta da luz solar – a luz ultravioleta (UV) prejudica a córnea e a retina. Bons óculos de sol podem eliminar os raios UV completamente;

Proporcionar proteção contra luz intensa – quando o olho recebe muita luz, ele naturalmente fecha a íris. Uma vez fechada, a íris no seu máximo possível, a próxima etapa é apertar os olhos. Se ainda houver muita luz, como pode haver quando a luz solar está refletindo na neve, o resultado é dano à retina. Bons óculos de sol podem bloquear a luz que entra nos olhos até em 97 %, evitando danos;

Proporcionar proteção contra clarões- certas superfícies, como a água, podem refletir uma grande quantidade de luz, e os pontos brilhantes podem distrair ou esconder objetos. Bons óculos de sol podem eliminar completamente este tipo de claridade usando polarização (discutiremos a polarização mais adiante);

Óculos de sol eliminam frequências específicas de luz -certas frequências de luz podem borrar a visão, e outras podem aprimorar o contraste. Escolher a cor adequada para seus óculos de sol permite que eles trabalhem melhor em situações específicas.

Quando você compra um par de óculos de sol baratos, você desiste de todos esses benefícios e pode até mesmo tornar as coisas piores. Por exemplo, se seus óculos de sol não oferecem proteção UV, você aumenta sua exposição aos raios UV. Os óculos de sol baratos bloqueiam um pouco da luz, fazendo com que sua íris abra para permitir a entrada de mais luz. Isso permite também a entrada de mais luz UV, aumentando o dano que a luz UV pode causar à retina.

Então há os impostores. Você vai a uma loja de descontos ou a um camelô e vê os vendedores oferecendo óculos de sol que parecem exatamente os mesmos dos nomes das marcas de alto custo por uma fração desse preço. Você realmente está pagando muito por um óculos de nome ou há diferenças fundamentais entre os óculos de sol genéricos e os de marca?

Lente policarbonato

Conhecer opções é fundamental e facilita a escolha, portanto, é preciso ter atenção nesse processo. Aprender o que é lente policarbonato é algo interessante para o seu caso e esse tipo de coisa vai fazer diferença.

É mais do que adequado citar que esse tipo de lente é importante e facilita o processo para as partes envolvidas. As mesmas suportam mais impacto do que as redes de lentes de resina e com muito menos espessura.

Descobrir o que é lente policarbonato passa pelo fato de as mesmas serem mais leves do que as demais. A resistência é outra vantagem e caso caia será o mesmo não vai quebrar, portanto, isso é bem relevante para o seu caso.

Lente polarizada

Todos sabem que escolher os óculos é um processo lento e que vai existir atenção por parte de todos. Dessa forma, aprender o que é lente polarizada é relevante e vai permitir que o entendimento fique melhor.

Você precisa antes de tudo, atentar-se não somente a beleza do modelo e isso não é simples para você. Já que muitas pessoas vão apenas pelo que é bonito e depois acabam adquirido uma lente que não é boa.

É mais do que adequado seguir por aqui e saber o que é lente polarizada, portanto, é interessante. Os próximos tópicos vão te auxiliar a aprender tudo sobre esse assunto e você sairá daqui muito bem informado no final.

Lentes Orgânicas

As lentes orgânicas são feitas de plástico e também são conhecidas como lentes acrílicas.

Essas lentes vem conquistando a preferência dos técnicos e dos usuários, por serem mais leves, menos onerosas e mais resistentes aos impactos.

São feitas de policarbonato (plástico), o que as torna mais leves, finas e resistentes a impactos. Indicadas para corrigir todos os problemas relacionados à visão. São ótimas para crianças.

Orgânicas (ou acrílicas) – Estes materiais são feitos de polímeros orgânicos que tornam as lentes mais leves e mais resistentes aos impactos. Existem vários tipos de lentes orgânicas, com diferentes índice de refracção, e indicados para diferentes situações.

Eis alguns:

CR-39 – Índice 1,49. Excelente qualidade óptica. Bom para baixas graduações e para armações com aro fechado. Quatro vezes mais resistente do que o vidro em relação à quebra.

Orgânica 1,523 – Lente exclusiva da Indo. Lente com muito boa qualidade óptica e mais resistente à quebra do

que o CR-39.