Grave acidente com óbito é registrado na Serra Catarinense

As guarnições do Copro de Bombeiros deslocaram, por volta dás 23h45min da noite desta última quarta (13), até a BR-116, no Km 234 Sul do município de Correia Pinto, distante cerca de 1 km da praça de pedágio com a finalidade de prestar atendimento a um acidente de trânsito envolvendo dois veículos de passeio, um Corsa Hatch, placa de Correia Pinto, conduzido pelo senhor de iniciais J.M o qual foi conduzido pela equipe da Auto Pista.

E no outro veículo, um Pálio, com placas de Cerro Negro, condutor de iniciais T.W.D, sem vida, constatado óbito pelo médico do SAMU. O Corpo de Bombeiros realizou o desencarceramento e o corpo ficou aos cuidados do IGP.