Homem é baleado pelas costas no Bairro Santa Paulina em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim atendeu, na noite desta última segunda (22), por volta das 21h30min, a um incidente com um homem baleado pelas costas na Rua Nicanor Neves da Rosa no Bairro Santa Paulina em São Joaquim.

De acordo com as informações preliminares, um rapaz de aproximadamente 28 anos foi baleado na cintura lombar e foi encaminhado para o Hospital Sagrado Coração de Jesus com a bala alojada na coluna. O autor teria fugido momentos após os disparos.

O Rapaz de 28 anos, iniciais L. C. V. foi transferido ainda na noite desta segunda para a cidade de Lages.