Homem perde controle do carro e atinge poste no Jardim das Hortênsias em São Joaquim

Um acidente ao meio dia desta quinta-feira (23) mobilizou as guarnições do Corpo de Bombeiros de São Joaquim, no Bairro Jardim das Hortênsias, próximo ao centro da cidade. Ao chegarem no local as equipes de resgate, encontraram um Citroën Xsara que havia colidido em um poste.

Rapidamente foi iniciado o trabalho de resgate da vítima que estava no interior do veículo, um senhor de 70 anos de idade, ele estava consciente, sem ferimentos aparentes, foi conduzido ao Hospital Sagrado Coração de Jesus para avaliações médicas. Testemunhas relataram que o homem teve um mal súbito enquanto dirigia.

A Polícia Militar de São Joaquim esteve no local para isolar a área e realizar os procedimentos de trânsito, a Celesc foi acionada para realizar desligamento da rede e trocar o poste que ficou pendurado nos fios ainda energizados.