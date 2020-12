Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina lança Operação Réveillon 2021

A Polícia Militar, através do Comando de Policiamento Rodoviário (CPMR) com seus 24 postos rodoviários articulados em todo território catarinense, desencadeará, a partir das 18h do dia 30 de dezembro de 2020 (quarta-feira).

A “Operação Réveillon 2021”, a qual se estenderá até as 08h do dia 04 de janeiro de 2021 (segunda-feira), com a finalidade de proporcionar segurança e comodidade aos usuários que trafegam pelas rodovias estaduais.