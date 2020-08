Fogaréu em campo próximo ao Centro assusta moradores de São Joaquim

O que era para ser mais um final de tarde típico de inverno, acabou sendo um cenário assustador, de vários pontos da cidade era possível ver as altas labaredas próximo as torres de TV, Rádio e de telefonia, entre o centro e o bairro Bela Vista.

Os bombeiros constataram que se tratava de um incêndio em vegetação de grandes proporções, local situado em meio a cidade. O Incêndio se desenvolveu de acordo com a direção do vento, iniciando em áreas de campo nativo e ganhando força na extremidade sudeste do terreno onde tem grande quantidade de espinhos e fica próximo de casas e do Belvedere da cidade.

Feita a análise da propagação das chamas, foi iniciado o combate com uso de batedores pela retaguarda do fogo e realizado aceiro e técnica de fogo contra fogo e controle com uso de água na cabeça do incêndio, afim de evitar que o fogo chegassem nas residências, onde foram usadas cerca de 5000 litros de água.

Após realizado o combate e controle no flanco de maior incidência, foram recolhidos os materiais e deslocado rapidamente para o atendimento de outra ocorrência, onde ao término, as guarnições foram solicitadas por meio de populares para deslocar até a Rua Luciano Goulart Neto, para o atendimento de incêndio em edificação.

No local foi constatado que se tratava de um principio de incêndio em edificação de madeira, proveniente do incêndio em vegetação, atendido previamente, onde o imóvel devido ao grande acumulo de folhas secas sobre as telhas, com as fagulhas vindas do campo, entrou em combustão originando o fogo no telhado da casa, aquecendo as telhas e queimando parte da estrutura da cobertura.

As guarnições tiveram dificuldade para chegar ao local, devido sua estrada estreita e arborizada não permitindo a entrada do caminhão. A única viatura com água capaz de chegar ao sinistro foi somente a AR-130, onde a equipe realizou o corte da energia e iniciou o combate direto e utilizando a técnica de retirada de materiais e resfriamento.

Conseguiu lograr êxito no combate, utilizando apenas 300 litros água. Findada a ocorrência, foi orientado a proprietária sobre os cuidados a serem tomados e aconselhado a poda das árvores, permitindo acesso de viatura de maior tamanho.

Outra ocorrência atendida pelos Bombeiros foi o incêndio nas imediações da subestação de fornecimento de energia para São Joaquim, em alguns pontos da cidade faltou luz elétrica. Todas as ocorrências foram registradas na noite de quarta-feira (26).