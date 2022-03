Contêiner se solta de caminhão, esmaga carro e mata duas pessoas em SC

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (7/03/2022) na SC-417, em Itapoá, no Norte catarinense.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um caminhão e um carro, com o contêiner soltando-se do caminhão e caindo de forma fatal em cima de um carro. O impacto do acidente foi forte ao ponto das vítimas serem jogadas para fora do veículo.

Motoristas que passavam pelo local acionaram uma ambulância, com os socorristas chegando o mais rápido possível no local. Os socorristas encontraram uma mulher e um homem caídos na pista, mortos.

O corpo de Bombeiros informou também que o carro atingido seguia pela Barra do Saí, sentido ao Porto de Itapoá, quando o último reboque do caminhão desprendeu-se e caiu em cima do carro.

Segundo os bombeiros, as vitimas fatais tiveram ferimentos no crânio, hemorragia e também tiveram perda de massa encefálica. O carro das vitimas, um Renault Logan, ficou totalmente destruído.

Outra informação importante é que o motorista do caminhão bitrem, de 37 anos, não ficou ferido. Muito abalado pela morte dos ocupantes do carro o homem tentou prestar socorro as vitimas e permaneceu no local até a chegada da polícia.

Por causa do acidente, a pista chegou a ser interditada em ambos os sentidos e o fluxo permanece prejudicado, já que, segundo a Polícia Militar, será necessário que um guindaste faça a retirada do contêiner da rodovia. Até o termino dessa matéria as identidades das vitimas desse terrível acidente não foram divulgadas.

Com informações Bombeiros