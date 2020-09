Incêndio destrói residência na Rua Adolfo Martins no Bairro Jardim Bandeira em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado às 06h03min ao amanhecer deste sábado (05) na Rua Adolfo José Martins, Bairro Jardim Bandeira em São Joaquim. As informações eram de um incêndio em residência.

Ao chegar no local foi constatado um incêndio em residência privativa unifamiliar, foi iniciado o combate onde o incêndio estava em fase de desenvolvimento completo, com parte do telhado e paredes da casa já terem caído com as chamas.

Na parte da residência que estava alugada haviam poucos moveis e o fogo tomou todo o local. Na parte da frente onde residia a proprietária havia bastante mobília onde foi possível preservar mais a estrutura, mas o fogo consumiu todos os materiais internos.

A guarnição controlou as chamas e fez o rescaldo, finalizando os trabalhos e deixando o local aos cuidados da proprietária, que informou suspeita de incêndio criminoso. Ela fez boletim de ocorrência junto a Policia Militar.

Com informações do 5º Batalhão de Bombeiro Militar