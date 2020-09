São Joaquim terá troca de comando no Corpo de Bombeiros

A solenidade Militar de troca de comando será no dia 30 de Setembro, na sede do Corpo de Bombeiros de São Joaquim, as 16:30h, onde na oportunidade o 2ºTenente Guilherme Dall Igna de Oliveira irá receber o comando 2º Companhia de Bombeiros Militar – São Joaquim, que estava sob o mando do Capitão Ivonilso Varela Duarte.



Devido os cuidados referentes à prevenção de contágio do COVID-19, a composição do dispositivo no local deverá observar a utilização de máscaras (cobrindo nariz e boca integralmente) e o afastamento de 1,5 metro entre os participantes, a fim de evitar a aglomeração de pessoas. Pelo mesmo motivo não haverá qualquer tipo de confraternização ao término da solenidade.

O evento será fechado, sem presença de público. Somente autoridades estaduais e municipais.