É amanhã! Galeria de Arte da Villa Francioni inaugura exposição inédita

Obras inéditas do artista Alceu Bett poderão ser conhecidas a partir deste sábado (26), quando será inaugurada, às 14h, a exposição “Cromografia”, na galeria de arte da Villa Francioni. Produzidas em técnica mista, sobre tela ou sobre papel, oil stick, tinta acrílica e óleo, as telas têm formatos variados. Já os desenhos são da última coleção do autor. A exposição que é aberta ao público, tem a curadoria de Edson Busch Machado.

Artista visual, Alceu se destacou internacionalmente como fotógrafo, tendo colaborado com os maiores jornais do Brasil e também do exterior, como Washington Post e New York Times. Depois de se formar na prestigiosa Escuela Internacional de Cine y television de San Antonio de Los Banos, em Cuba, cursa a especialização em Direção de Cinema e TV na Universidade Moderna de Lisboa.

Iniciou a carreira como fotógrafo e desenvolveu um projeto com a Anistia Internacional, intitulado “Os excluídos”, que lhe rendeu diversos convites para exposições no Brasil e na Europa. Como produtor cultural, produz festivais de cinema, têm uma galeria de arte e é conselheiro de cultura em Joinville. Em 2018, foi convidado para expor na Bienal 25 anos, uma edição especial, exposta no Museu Oscar Niemeyer (MON), de Curitiba.

Alceu conta que sempre gostou dos pincéis e das pinturas, mas foi a câmera seu instrumento principal de trabalho. “Durante o período de isolamento social, imposto pela Covid-19, voltei minha atenção à pintura e o resultado desta imersão será visto, pela primeira vez, na Villa Francioni”, conta. Para o curador da galeria de arte, Edson Busch Machado, “o mergulho de Alceu nas tintas, pigmentos, alquídicos e afins, com cores e materiais diversos, levam ao equilíbrio perfeito, que encantam e convidam o espectador a uma aceitação divertida do irreal”, ressalta. A presidente da Vinícola, Daniela Freitas, comemora o fato da galeria ter se tornado uma referência em exposições de arte no sul do país. “Nossas escolhas são muito criteriosas”, resume. A exposição segue até o dia 14 de novembro.

SERVIÇO:

O QUÊ: Exposição “Cromografia”, de Alceu Bett

QUANDO: 26/09 a 14/11/2020

ONDE: Villa Francioni. Rodovia SC-114, Km 300 Zona Rural, São Joaquim – SC

QUANTO: Entrada Gratuita

VISITAÇÃO: Diariamente, inclusive fins de semana, das 10 às 17 horas