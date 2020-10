Bombeiros militares de SC se deslocam para combater incêndios no Mato Grosso do Sul

Para auxiliar no combate aos incêndios florestais no Mato Grosso do Sul, 22 bombeiros militares de diversas regiões catarinenses foram acionados e começam o deslocamento para a operação nesta sexta-feira, 2. Na manhã de sábado, 03, todas as equipes de Força-Tarefa do Corpo de Bombeiros Militar de SC (CBMSC) se reúnem no posto da Polícia Rodoviária Estadual de Francisco Beltrão, no Paraná, para iniciar o comboio até o Mato Grosso do Sul.

Os 22 bombeiros militares são dos seguintes batalhões: 2ºBBM (Curitibanos), 4ºBBM (Criciúma), 11ºBBM (Joaçaba), 12ºBBM (São Miguel do Oeste), 13ºBBM (Balneário Camboriú), 14ºBBM (Xanxerê) e 15ºBBM (Rio do Sul).

“Esses bombeiros militares irão atuar pelo período inicial de 10 dias na região do Pantanal, no município de Corumbá. Esperamos que possam contribuir e minimizar os impactos dos incêndios florestais na região”, destaca o subomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de SC (CBMSC), Coronel BM Ricardo José Steil.

Estão sendo enviadas à região cinco viaturas com kit pick-up, um caminhão e equipamentos como motosserras, mochilas costais, abafadores/batedores, facões, soprador, pinga fogo, retardante, foices, Pulaskis, mcleads, machado, enxadas, rastelos, camelbags, drone, GPS e rádios de comunicação.

Incêndios em Mato Grosso do Sul

Os incêndios florestais no Mato Grosso do Sul, que vêm ocorrendo desde o início do ano, já atingiram os três biomas do país, incluindo o Cerrado e, principalmente o Pantanal, onde apenas nele já foram consumidos cerca de 1,2 milhão hectares de área. Mesmo sendo proibida a queimada nessa época do ano, acredita-se que 90% desses incêndios são causados pelo homem. Atualmente, há uma equipe de bombeiros e policiais militares nos locais atingidos que se dedicam ao combate do fogo.

Com informações de Governo de Santa Catarina