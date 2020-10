Fungos são encontrados em sementes misteriosas vindas pelo correio; entenda o caso

São plantas ornamentais, frutas, ervas daninhas, vegetais. Algumas estavam contaminadas com pragas.

Imagine a situação: chega uma encomenda na sua casa, mas você não se lembra de ter pedido nada pela internet. Na caixa, está seu nome completo, o seu endereço, e vários ideogramas em chinês. Estranho, não é? Mais entranho ainda é o que tem dentro da caixa: pacotinhos de sementes sem qualquer identificação. O que você faria? Essa foi a dúvida de vários brasileiros, que receberam as sementes e tomaram um susto.

Um jovem de Santa Catarina jogou uma foto nas redes sociais perguntando aos amigos o que poderia ser aquilo. A postagem viralizou. E foi assim que vários moradores do Estado registraram ter recebido pacotes parecidos. Já são 39 casos. Nas últimas semanas, vários outros relatos pipocaram pelo país. O Ministério da Agricultura confirma que as sementes vieram da Ásia e apareceram em 23 estados e no DF. No total, 199 amostras já foram recolhidas.

As sementes misteriosas também desembarcaram em outros países. Austrália, Nova Zelândia, Índia, Polônia, Alemanha, França Holanda, Reino Unido, Irlanda, Chile, Canadá. E também nos Estados Unidos, onde as investigações estão mais avançadas. Osama El-Lissy é um dos diretores do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ele conta que já foram identificados 300 tipos de sementes. São plantas ornamentais, frutas, ervas daninhas, vegetais. Algumas estavam contaminadas com pragas, mas — segundo ele — nada de muito preocupante.

Com informações G1