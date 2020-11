Caminhoneiro fica preso às ferragens em acidente com bitrem carregado de toras

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta terça-feira (24), às 11h48min na Rodovia SC-112 em Rio Rufino. No local foi constatado uma saída de pista de um caminhão Bitrem carregado com toras de madeira, onde o motorista encontrava-se preso às ferragens.

Foi realizado acesso ao condutor (60 anos) do veículo Scania-440, placa de Otacílio Costa, a qual encontrava-se apenas com o membro inferior esquerdo preso. De imediato, foi realizada a estabilização do veículo com duas retroescavadeiras que estavam próximas ao local.

A vítima não apresentava lesões aparentes pelo seu corpo, a retirada do senhor foi através de desencarceramento pesado. Logo após, foi encaminhado pelo ASU ao hospital de Bom Retiro, a Polícia Militar Rodoviária esteve no local para os devidos procedimentos.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar