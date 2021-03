Duplo acidente grave é registrado próximo ao portal de saída de São Joaquim

Por solicitação do COBOM, o trem de socorro do Corpo de Bombeiros de São Joaquim deslocou até à SC-110, próximo ao portal de São Joaquim, sentido Bom Jardim da Serra, para o atendimento de acidente de trânsito.

Ao chegar no local, foi constatado que se tratava de colisão entre um caminhão (VW 10160) e uma moto (Sh/Neray 150) seguido de atropelamento do condutor da moto por um Ford Fiesta, placa de Curitiba-PR.

No local, a vítima, um jovem de 19 anos, encontrava-se caido sobre a via, embaixo do Ford Fiesta, consciente, orientado, com sinais vitais alterados, apresentando baixa oxigenação (89%), ferimentos em membros inferior e superior esquerdos, referindo bastante dor na região lombar da coluna vertebral e na parte posterior na região da bacia.

Após procedimentos de atendimento pré-hospitalar e desprendimento da perna da vítima que estava presa entre o eixo e pneu, esta foi encaminhada até a emergência do Hospital de Caridade Coração de Jesus, em São Joaquim. O condutor do caminhão (43 anos), bem como o condutor do Ford Fiesta (44 anos), nada sofreram. O local ficou ao cuidados da Polícia Rodoviária Estadual.