Corpo de Bombeiros de SC aponta o perfil das vítimas de afogamento

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina divulgou dados da ‘Operação Veraneio 22/23’, entre os dados, uma informação chama atenção, o perfil das vítimas de afogamento. Conforme o relatório, a média de idade das vítimas é 36 anos e todos são homens.

Os bombeiros destacam que a média utiliza exclusivamente as idades das vítimas de afogamentos em água doce e salgada, excluindo áreas privativas. Os dados correspondem desde o dia 17 de dezembro de 2022.

Em comparação com a operação do verão anterior, houve um aumento de 62% nas atividades de prevenção. Nesta edição são 5.998.527 ações preventivas, enquanto na última temporada foram 3.713.344.

Crianças perdidas

O CBMSC reforçou que os responsáveis não deixem crianças sozinhas nas praias. Pode ser retirado nos posto de guarda-vidas as pulseiras para identificar as crianças. Segundo os bombeiros, foram 1135 ocorrências de crianças perdidas até o momento, sendo que na última temporada eram 988.

Acidentes com águas-vivas

O Corpo de Bombeiro indica áreas com águas-vivas com a bandeira lilás. Segundo o órgão, foram 7494 ocorrências neste ano. No ano passado foram 2511.

O CBMSC explica que em caso de ferimentos por águas-vivas, deve ser colocado vinagre no local. A população poderá procurar os postos de guarda-vidas, onde os agentes terão o produto para auxiliar no primeiro atendimento

2020/2021: 3 mortes

2019/2020: 1 mortes

Mortes por afogamento em água doce e salgada durante as Operações Veraneio

2022/2023: 14 em água salgada, 10 em água doce

2021/2022: 11 em água salgada, 13 em água doce

2020/2021: 07 em água salgada, 11 em água doce

2019/2020: 09 em água salgada, 17 em água doce

Com informações: SCC