Família pede ajuda por desaparecimento de senhor de 60 anos em São Joaquim

Família e Corpo de Bombeiros de São Joaquim, Lages e Urubici nas Buscas

Morador do Bairro Martorano, em São Joaquim, o senhor Odilon Esteves da Silva, 60 anos, costumava sempre ir até o interior na localidade de Pinhal, divisa entre Urubici e São Joaquim, colher pinhão na casa de uns amigos, mas na tarde desta última quinta-feira, 19, algo imprevisível aconteceu, ele saiu por volta das 14 horas no interior da mata para colher pinhão e não retornou para sua casa.

Região onde senhor Odilon desapareceu

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, desde o dia do desaparecimento, equipes realizam buscas na região. A angústia da família, conhecidos e amigos só aumenta a cada hora que passa, pela dificuldade das buscas em mata fechada. A fez publicações em redes sociais e não dispensam nenhuma tipo de ajuda que possa levar ao paradeiro do Senhor Odilon.

Depoimento da filha: Ele veio para sítio ontem quinta-feira (20), pegar pinhão e voltar para casa, ele estava acompanhado apenas de um cachorro. Aí ele saiu por volta de duas horas e não voltou mais… Já as sete horas da noite começamos a nos preocupar, já tinha anoitecido e nada dele voltar. O Pessoal da casa onde ele estava entrou em contato com nós familiares, viemos e fomos para campo mas não conseguimos localiza-lo. Então pedimos o reforço dos bombeiros eles vieram de São Joaquim e de Lages. Mas até o momento não conseguiram encontrá-lo. As buscas se estenderam até as 3 horas da madrugada nas como choveu tivemos que retornar às busca somente hoje na sexta.