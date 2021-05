Governador e secretário da Educação anunciam a chamada de 251 profissionais administrativos para as escolas estaduais

O governador Carlos Moisés e o secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, anunciaram nesta sexta-feira, 21, a chamada de 251 profissionais administrativos para atuação nas escolas da rede estadual. O objetivo é fazer a efetivação imediata de 32 Assistentes de Educação e 219 Especialistas em Assuntos Educacionais, considerando o edital nº 2271/2017/SED.

Durante o anúncio, o governador Carlos Moisés reforçou a importância da presença desses profissionais nas escolas. “A educação se faz com várias frentes. Não só com professores, gestores, educadores, mas também com o pessoal que trabalha na parte administrativa das escolas. Em Criciúma eu tive o prazer de me encontrar com diretoras e diretores e testemunhar a melhoria que tem sido entregue às escolas, em termos de atendimento, e até de recursos básicos. É um avanço na nossa gestão. Muito feliz em ouvir professores e gestores agradecendo por isso”, enfatizou.

O secretário Luiz Fernando Vampiro agradeceu a chamada dos novos profissionais para a Educação: “É uma reivindicação super importante de um concurso de 2017. Há um clamor dos AEs para que possam colaborar nas escolas, principalmente durante a pandemia. É um gesto muito importante principalmente nesse momento. Estamos unidos em prol de uma educação de qualidade em Santa Catarina.”

Um edital será publicado na página da Secretaria de Estado da Educação (SED) no início da próxima semana para a escolha de vagas dos profissionais selecionados e a distribuição por Coordenadoria Regional de Educação, além de mais informações sobre as datas e documentos necessários para o ingresso no quadro do magistério.

O número de profissionais que serão nomeados nesta chamada tem como base as vagas que tiveram vacância desde a publicação do processo seletivo vigente, em 2017. A SED segue monitorando o quadro administrativo das unidades escolares e estuda a possibilidade de fazer uma nova chamada no segundo semestre de 2021, com ingresso a partir de 2022.

3,4 mil servidores nomeados desde o início da gestão

Desde o início da gestão de Carlos Moisés foram realizadas três chamadas para o ingresso de servidores efetivos na Educação de Santa Catarina. Em 2019 foram nomeados 877 professores efetivos e em 2020 foram mais 1.265 docentes, 213 especialistas e 235 assistentes. Em fevereiro de 2021, 633 educadores efetivos foram nomeados. Com o anúncio dos mais 251 profissionais administrativos, o total de novos servidores da educação totaliza 3.474 durante esta gestão.

Por Gabriel Duwe de Lima

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Educação – SED