Princípio de incêndio mobiliza Corpo de Bombeiros no Bairro Nossa Senhora Aparecida em São Joaquim

Um chamado ao quartel do Corpo de Bombeiros de São Joaquim às 09h11 da manhã desta quinta-feira (05), mobilizou todas as equipes de serviço, e três viaturas foram envolvidas na ocorrência, os caminhões ABT e ABTR e a ambulância ASU, e também o SAMU foi acionado.

Os bombeiros se deslocaram até a Rua José Justino no Bairro Nossa Senhora Aparecida, próximo ao bar do Guinas. De acordo com populares um jovem foi iniciar o fogo em um fogão a lenha com gasolina, o produto de fácil combustão acabou causando labaredas.

Por sorte o fogo não teve grande proporção e a residência foi salva, o Corpo de Bombeiros pede para que as pessoas tomem cuidado com o fogão de lenha, evite instalar próximo de cortinas, coloque uma chapa de alumínio em baixo para evitar que caiam brasas no chão de madeira e acabem ocasionando incêndios.

Nesta época do ano há inúmeros registros de incêndio causados por fogão à lenha, todo cuidado é pouco e um descuido pode deixar uma família desabrigada e sem seus bens.