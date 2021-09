Carreta carregada de maçãs tomba na SC – 114 em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim e a Polícia Militar Rodoviária foram acionados por volta das 19h desta terça-feira (14) para atender uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo uma carreta com placas de videira.

O acidente aconteceu no final de uma curva no KM – 287 da rodovia SC – 114, em frente à fazenda do Paulo Dulart. A Carreta estava carregada com maçãs de uma empresa de São Joaquim.

O motorista foi socorrido pelos bombeiros e apresentava fratura exposta no cotovelo esquerdo, luxação no ombro direito e escoriações no rosto e costas, ele foi levado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus para avaliação médica onde permanece internado. A Polícia Militar Rodoviária realizou os procedimentos de trânsito.