“Chegou o dia…” Ivonir Machado se emociona na despedida do Irmão Airton Machado do Garotos de Ouro

O cantor Ivonir Machado, que foi vítima de um AVC , perdeu a fala e metade dos movimentos do corpo, mesmo assim teve forças o suficiente para publicar uma emocionante despedida a seu Irmão Airton Machado do Garotos de Ouro – Veja a despedida na íntegra:

Perdurável sua maneira carinhosa de me chamar.

Nosso Legado mano, com a graça e a benção de Deus está eternizado, Ele nos abençoou nesta nossa longa caminhada memorável, foi diante do Senhor nossa primeira apresentação, no altar da Igreja em nossa cidade natal Cruz Alta-RS, com os ensinamentos de nossa preciosa mãe e maior gaiteira Dna. Cristina com a presença de nosso querido pai Sr. Amadeu Machado, naquele momento éramos batizados como “ Os Irmãos Machadinhos “

Airton, Amilton, Delonir(Neno) e EU vendíamos picolé e engraxávamos sapatos, um dos caminhos que nos lapidou como uma rocha…Tbm olha o destino da rocha, dela extraímos o OURO quando quimicamente tratada, e nossa química sem dúvida nenhuma tem nome e foi a nossa mentora, guerreira a nossa mãe Dna. Cristina, ela foi capaz de extrair o melhor OURO que pôde de cada um de nós.

Assim, nos tornamos os “GAROTOS DE OURO “, 50 anos se foram e nossa história ficou eternizada.

DEUS a mim “Calou”e a ti “Levou” .

ÉH Mano Veio… Chegou o dia de me despedir ou melhor dizer um “até breve”.

Me conhecem por aí como

“ a Voz de Ouro”, Mas hoje não posso em minhas cordas vocais cantar e expressar o “Adeus à nossa Lenda de OURO” , Mas irei aceitar e orar muito para que nosso Pai Celestial te receba de braços abertos assim como todos nossos fãs nos receberam ao longo desses inesquecíveis anos.

Vai Com Deus Mano Veio

Airton Machado