Bombeiros Militares de SC participam de primeiro ciclo de combate a incêndios florestais da Força Nacional

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) uniu-se a outras corporações de bombeiros, em Brasília, para compor o 1º Ciclo Operacional de Combate aos Incêndios Florestais. A mobilização faz parte de um plano estratégico, determinado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma vez que o Brasil entra no ápice de ocorrências desta natureza na maioria dos biomas brasileiros.

Nesta primeira rodada, de três previstas, 13 bombeiros militares catarinenses foram até o Distrito Federal, onde passarão por instrução e deverão ser empregados para combate em incêndios florestais na região Centro-Oeste do Brasil. Cada um dos encontros terá 20 dias e o ciclo dura cerca de três meses, terminando em novembro.

“Sabemos da importância que é prestar apoio aos outros estados que precisam de nós. Por isso, mais uma vez autorizei o deslocamento dos militares do CBMSC para suporte nacional, como em outras ocasiões. Os bombeiros estão sempre atualizados e treinados, o que nos garante sucesso e resultados positivos para Santa Catarina nestas situações”, exalta o governador, Carlos Moisés.



Além de auxiliar as áreas que necessitam de reforço para atuação, também é um momento importante de integração entre o CBMSC e as demais corporações do país, bem como outros órgãos federais.

“Quem ganha nestas ações conjuntas é sempre o cidadão, por isso, fazemos questão de apoiar as iniciativas federais que promovem a integração das forças de segurança pública. Além disso, para nós, é sempre um motivo de orgulho saber que Santa Catarina está bem representada por equipes de alta qualidade que trazem bons resultados para nosso estado e nossa corporação”, declara o comandante-geral do CBMSC, coronel Charles Alexandre Vieira. “Ademais, visto que esta semana comemoramos 95 anos de existência, é extremamente significativo termos uma equipe atuando em Brasília a serviço da população”, complementa.

O emprego destes militares na operação nacional não afeta o atendimento em Santa Catarina.

Por Melina Cauduro

Assessoria de Imprensa Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – CBMSC