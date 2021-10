Bombeiros resgatam corpo de homem vítima de acidente no Rio Pelotas em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de Vacaria RS localizou vítima do acidente no Rio Pelotas, era o sexto dia de buscas e as 10h30 desta sexta-feira foi resgatado o corpo de Cristiano Pedroso de Oliveira em meio ao leito do rio.

Os bombeiros entraram em contato com o policiamento da Brigada Militar de Bom Jesus e recebeu a informação que havia algo em meio as pedras no leito do rio Pelotas, ao chegar no local os militares rapidamente desembarcaram o material e fizeram o acesso a vítima.

O corpo foi localizado cerca de 2 quilômetros de onde aconteceu o acidente, a localização da vítima só foi possível graças a baixa do nível da água, na região que tem diversas pedras e obstáculos que fizeram a retenção durante o deslocamento rio abaixo.

O resgate contou com apoio do Corpo de Bombeiros de São Joaquim, Lages e populares da região. O Comando do 5º Batalhão de Bombeiro Militar do CBMRS, diante desta trágica ocorrência, apresenta os mais profundos sentimentos e expressa plena solidariedade aos familiares da vítima, colocando nossas estruturas à disposição para apoiá-los neste momento de pesar.

Fotos e informações: CBMRS