Caminhão carregado de areia e brita tomba na Mantiqueira em Bom Jardim da Serra

O Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra foi acionado às 07h59 para atender um acidente na localidade de Mantiqueira SC – 390, onde um caminhão carregado de areia e pedra brita acabou saindo da pista e tombou.

O motorista um homem de 27 anos, apresentava dores n0 braço esquerdo e diversas escoriações pelo corpo, ele foi encaminhado pela ambulância ao Hospital Municipal Américo Caetano do Amaral, para avaliações médicas.

O local em que ocorreu o tombamento é muito conhecido em uma curva após a descida de um morro íngreme onde já foram registrados inúmeros acidentes até com vítimas fatais, a maioria dos casos registrados são com caminhões carregados que acabam perdendo os freios no final da descida.

O acidente mais recente envolvendo caminhão foi registrado em 24 de setembro, onde uma Julieta carregada de pinus tombou no mesmo local, o motorista também precisou ser atendido pelo Corpo de Bombeiros.

Com informações do 21º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra