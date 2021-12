Homem cadeirante morre carbonizado após casa pegar fogo, na Serra Catarinense

Segundo os bombeiros, a vítima era cadeirante e não conseguiu sair do imóvel a tempo. A identidade da vítima não havia sido divulgada até o 12h50 de sábado.

Duas casas pegaram fogo na madrugada deste sábado, (04), em Lages, no bairro Caravagio. A guarnição do corpo de bombeiros foi acionada. As casas estavam totalmente tomadas pelas chamas. Em umas das residências havia um homem cadeirante que não conseguiu sair. Após a extinção do incêndio, o corpo do homem foi encontrado totalmente carbonizado. O IGP foi acionado. Para o combate ao incêndio foi utilizado aproximadamente 24 mil litros de água.

Os bombeiros vão fazer uma perícia no local para identificar o que provocou o incêndio. A Polícia Civil não informou se o caso será investigado.

Fonte: 5º BBM